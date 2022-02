GF Vip, arriva la canzone per Jessica e Barù: Jerù impazziti (Di lunedì 21 febbraio 2022) La questione tra Jessica e Barù si colora di una colonna sonora. Una canzone fatta da una concorrente del GF Vip. I Jerù sono totalmente impazziti. Nella casa non si vive solo della questione del triangolo amoroso. Nel tempo, si sono formate varie coppie. Ma quella che sta riscuotendo più successo, in questa fase, riguarda Barù e Jessica. Cosa particolare perché, almeno per il momento, tra i due c’è solo amicizia. Fonte foto: InstagramDa tempo ormai, sui social impazza l’hashtag Jerù. Un hashtag che comprende tutte le persone che sognano una relazione tra i due concorrenti. Nella serata di ieri, i tanti amanti di Jessica e Barù, hanno visto aggiungersi una sorta di colonna sonora per loro due. Una ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 febbraio 2022) La questione trasi colora di una colonna sonora. Unafatta da una concorrente del GF Vip. Isono totalmente. Nella casa non si vive solo della questione del triangolo amoroso. Nel tempo, si sono formate varie coppie. Ma quella che sta riscuotendo più successo, in questa fase, riguarda. Cosa particolare perché, almeno per il momento, tra i due c’è solo amicizia. Fonte foto: InstagramDa tempo ormai, sui social impazza l’hashtag. Un hashtag che comprende tutte le persone che sognano una relazione tra i due concorrenti. Nella serata di ieri, i tanti amanti di, hanno visto aggiungersi una sorta di colonna sonora per loro due. Una ...

Advertising

CarriaggioM : RT @MichelinoSaitta: @GiorgiaMeloni Mentre noi cittadini coscienziosi stiamo facendo molti sacrifici per liberarci una volta per tutte da q… - 361_magazine : - MichelinoSaitta : @GiorgiaMeloni Mentre noi cittadini coscienziosi stiamo facendo molti sacrifici per liberarci una volta per tutte d… - zazoomblog : “Grande Fratello Vip” arriva il chiarimento tra Soleil e Manila: “Non ho mai smesso di volerti bene mi manchi” - #… - zazoomblog : Andrea Zenga dal GF Vip a opinionista sportivo: arriva una delusione - #Andrea #Zenga #opinionista #sportivo: -