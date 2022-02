Covid | sensibile calo dei positivi ma ancora 5 i decessi in Abruzzo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 647 (di età compresa tra 3 mesi e 95 anni) i nuovi casialregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 254836. Deiodierni, 339 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2927. Nel numero dei casisono compresi anche 160141 dimessi/guariti (+1877 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 91768* (-1242 ...

Tra le varie conseguenze della pandemia c'è la riduzione sensibile dei matrimoni celebrati in Italia. Tante coppie hanno rinviato le nozze che, nel giro di un anno, si sono di fatto dimezzate. Nel 2020 si sono registrati 96.841 riti, addirittura 87 mila in meno rispetto al 2019.