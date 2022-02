Bologna-Spezia 2-1, Mihajlovic: “Sono soddisfatto. Con Arnautovic ho parlato in settimana” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-1 ottenuta contro lo Spezia. Ecco le sue parole: “soddisfatto? Si. Sicuramente siamo usciti fuori da un momento difficile. Siamo andati in vantaggio ma alla fine siamo usciti vittoriosi. 12 tiri in porta, 11 angoli a zero. Abbiamo cercato sempre di giocare e rischiando, mettere 4 attaccanti, abbiamo messo tutto il potenziale offensivo. Alla fine devo fare i complimenti ai ragazzi, adesso pensiamo a sabato per cercare di fare qualche vittoria di fila. Sicuramente alcuni risultati negativi Sono stati causati anche da Covid, infortuni. Dopo la sosta e fino ad oggi ci siamo allenati bene, tutti disponibili e siamo saliti molto di condizione fisica. Oggi, al di là di tutti i moduli, ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il tecnico del, Sinisa, haai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-1 ottenuta contro lo. Ecco le sue parole: “? Si. Sicuramente siamo usciti fuori da un momento difficile. Siamo andati in vantaggio ma alla fine siamo usciti vittoriosi. 12 tiri in porta, 11 angoli a zero. Abbiamo cercato sempre di giocare e rischiando, mettere 4 attaccanti, abbiamo messo tutto il potenziale offensivo. Alla fine devo fare i complimenti ai ragazzi, adesso pensiamo a sabato per cercare di fare qualche vittoria di fila. Sicuramente alcuni risultati negativistati causati anche da Covid, infortuni. Dopo la sosta e fino ad oggi ci siamo allenati bene, tutti disponibili e siamo saliti molto di condizione fisica. Oggi, al di là di tutti i moduli, ...

