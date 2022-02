Basket Serie B: Virtus Pozzuoli decimata, il derby lo vince Sant’Antimo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antimo (Na) – Sconfitta nel derby contro la Geko Psa Sant’Antimo per la Virtus Bava Pozzuoli al termine di una gara molto combattuta. Tra i flegrei in evidenza Gallo e Mehmedoviq anche se Tagliaferri e Spinelli hanno dovuto fare a meno di Longobardi, in panchina solo per onor di firma, oltre alla partenza di Gianmarco Rossi in settimana. decimata e con gli uomini contati i flegrei hanno cercato di portare a casa i due punti senza fortuna. Pozzuoli decide di prendere subito il largo con un canestro di Gallo e una tripla di Caresta (0-5), con Sant’Antimo che piazza un break di 10-0 e si porta avanti di cinque al 4? (10-5) con una tripla di Maggio. I padroni di casa provano a dare uno strappo al match con i flegrei che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Sconfitta nelcontro la Geko Psaper laBavaal termine di una gara molto combattuta. Tra i flegrei in evidenza Gallo e Mehmedoviq anche se Tagliaferri e Spinelli hanno dovuto fare a meno di Longobardi, in panchina solo per onor di firma, oltre alla partenza di Gianmarco Rossi in settimana.e con gli uomini contati i flegrei hanno cercato di portare a casa i due punti senza fortuna.decide di prendere subito il largo con un canestro di Gallo e una tripla di Caresta (0-5), conche piazza un break di 10-0 e si porta avanti di cinque al 4? (10-5) con una tripla di Maggio. I padroni di casa provano a dare uno strappo al match con i flegrei che ...

