Venezia-Genoa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di domenica 20 febbraio 2022) Venezia-Genoa (domenica 20 febbraio calcio d'inizio alle ore 15 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la 26esima giornata... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022)(domenica 20 febbraio calcio d'inizio alle ore 15 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la 26esima giornata...

Advertising

ansacalciosport : Genoa: Blessin, a Venezia con fiducia e coraggio. Tecnico, ci vorrà anche fortuna ma dobbiamo guadagnarcela | #ANSA - zuma2007 : #Genoa però #Nicola scherzi non deve farli a proposito di.... #Carnevale a Venezia oggi siamo siamo zorro o la fatina? - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 26): - Fiorentina vs Atalanta 8:30 - Venezia vs Genoa 11:00 - Inter vs Sassuolo… - zuma2007 : RT @HansOtten9: Forza Genoa, oggi partita fondamentale contro Venezia. Noi di Amsterdam ha visto questo partita in passato in SerieB: 13/10… - 099Delfino : @Boboj29 buongiorno venezia genoa..la paura fa 90.... la tua reggiana 1 fisso?? -