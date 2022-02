Traffico Roma del 20-02-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022) LuceverdeBuona serata Simone Cerchiara ben trovati all'ascolto domenica con pocodi rientro conseguenza di una giornata di blocco delblocco tuttora in corso fino alle 20:30 Fermi auto in modo all'interno della fascia verde a Chivasso in via del Trullo attenzione chiuso un tratto da un paio di giorni a seguito di una fuga di gas via del Trullo è chiusa tra via di Montecucco quella via Portuense per me oggi diversi lavori e Cantieri via libera sulla Viale Parioli e sul viale Liegi