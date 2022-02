Romina Pierdomenico | chi è la giovane fidanzata di Ezio Greggio

(Di domenica 20 febbraio 2022), confessa di aver attraversato un periodo difficile. A causa di una malattia infatti ha perso il lavoro e, non riuscendo inizialmente a guarire, si è abbandonata allo sconforto.ha sofferto quattro anni fa di psoriasi gettata, infiammazione che provoca piccole lesioni, dolore e prurito: “Mi sono ritrovata senza lavoro – ha confessato in un’intervista a “Ok Salute” – e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto Inizialmente non ben curata,, si è poi sottoposta a una terapia a basa di anticorpi monoclonali ed è partita per il Brasile, per poi tornata ...

Ezio Greggio e/ "Siamo felici. Per ora niente nozze e figli" Ezio Greggio ed Isabel, la rottura non ha scalfito la famiglia In molti si domandano come mai sia finito il matrimonio ...Attualmente è fidanzato con. Classe 1993,è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne e seconda classificata a Miss Italia 2012. La carriera di Ezio Greggio al cinema e in ...Nel 2018 il re di Striscia la Notizia ha incontrato Romina Pierdomenico, modella classe 1993 con cui ha condotto anche La Sai L'Ultima. Anche in questo caso la differenza d'età è notevole, ma questo ...