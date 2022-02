Regalo ai colossi del tabacco. Blitz notturno per favorire Bat. Spunta la nicotina da mettere in bocca. Il via libera passa nascosto nel Milleproroghe (Di domenica 20 febbraio 2022) Le cronache parlamentari “raccontano del renziano Ettore Rosato uscito sfinito all’alba da Montecitorio, dove ha presidiato per tutta la notte la Commissione Bilancio per assicurarsi che l’emendamento fosse davvero inserito nella bozza del decreto”. Così, pari pari, scrive nell’edizione di ieri Il Piccolo di Trieste, quotidiano ben informato sulle faccende della British Amarican Tobacco (Bat), la multinazionale del fumo che sta impiantando un suo presidio industriale a Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste. L’emendamento è quello che autorizza la vendita di un nuovo prodotto a base di nicotina, venduta in sacchetti da mettere direttamente sotto le labbra, e quale tassa applicare. Una novità sulla quale il Parlamento dovrebbe quanto meno saperne di più, se non altro per gli aspetti sanitari, ma qualche manina ha dribblato qualunque ostacolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) Le cronache parlamentari “raccontano del renziano Ettore Rosato uscito sfinito all’alba da Montecitorio, dove ha presidiato per tutta la notte la Commissione Bilancio per assicurarsi che l’emendamento fosse davvero inserito nella bozza del decreto”. Così, pari pari, scrive nell’edizione di ieri Il Piccolo di Trieste, quotidiano ben informato sulle faccende della British Amarican Tobacco (Bat), la multinazionale del fumo che sta impiantando un suo presidio industriale a Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste. L’emendamento è quello che autorizza la vendita di un nuovo prodotto a base di, venduta in sacchetti dadirettamente sotto le labbra, e quale tassa applicare. Una novità sulla quale il Parlamento dovrebbe quanto meno saperne di più, se non altro per gli aspetti sanitari, ma qualche manina ha dribblato qualunque ostacolo ...

