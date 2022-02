Ligue 1 | Kluivert rilancia il Nizza LIVE quattro partite | prima di Monaco e Marsiglia

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo la clamorosa caduta del Psg in terra bretone, in casa del Nantes, alle 13 torna la1. Nell’anticipo dell’ora di pranzo,...

Una sfida che vede di fronte due squadre protagoniste della1 . In campionato i padroni di ...parte non viene sfruttato un contropiede 45' 3 minuti di recupero 44' in campo Guessand per...... 58' Traoré Monaco - Rennes 2 - 1 16' Terrier, 35' Ben Yedder , 72' Volland St - Etienne - Nantes 0 - 1 83' Kolo Muani Nizza - Lens 2 - 1 30' Kalimuendo, 63' Lemina, 79'Classifica1 ...Depuis 13 heures, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l'OGC Nice accueille à domicile le ... Dès la 7e minute, sur un très bon centre de Kluivert, Delort était trop court de la tête. Quatre ...Au terme d’une première période dominée, Nice mène face à Angers (1-0) ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1 ... l’ouverture du score face à Kluivert (1-0, 19e).