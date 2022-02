Cristiano Ronaldo via dal Manchester United? (Di domenica 20 febbraio 2022) Il portoghese non sembra più felice nella sua Manchester. La stagione dei Red Devils non è facile e il malcontento dell’asso portoghese potrebbe portare ad una separazione già dalla prossima sessione di mercato estiva. Cristiano Ronaldo via dal Manchester United è una situazione da seguire attentamente nei prossimi intensi mesi. Cristiano Ronaldo via dal Manchester United: il club si opporrà? Il rapporto con il tecnico Rangnick continua a non decollare. Inoltre il portoghese sembra aver avuto un’accesa discussione con Maguire per la fascia da capitano dei Red Devils, diverbio in cui è entrato anche il tecnico appoggiando l’inglese. Nonostante le smentite di Rangnick, è comunque evidente che l’ambiente sia decisamente teso. Poi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Il portoghese non sembra più felice nella sua. La stagione dei Red Devils non è facile e il malcontento dell’asso portoghese potrebbe portare ad una separazione già dalla prossima sessione di mercato estiva.via dalè una situazione da seguire attentamente nei prossimi intensi mesi.via dal: il club si opporrà? Il rapporto con il tecnico Rangnick continua a non decollare. Inoltre il portoghese sembra aver avuto un’accesa discussione con Maguire per la fascia da capitano dei Red Devils, diverbio in cui è entrato anche il tecnico appoggiando l’inglese. Nonostante le smentite di Rangnick, è comunque evidente che l’ambiente sia decisamente teso. Poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo spaventoso' - Da Allegri a Kean - Ronaldo: Juve 'distrutta' Arrivabene è stato soprannominato come 'partemale', ha svenduto il maggior cannoniere del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. Sostituendolo con Kean. Qui siamo pazzi'. Juventus, Allegri e la società ...

Amazon Prime Video: scelta la partita di Champions League in onda il 23 Febbraio 2022 Si tratta dell'ennesimo capitolo dell'ormai infinita rivalità tra Cristiano Ronaldo e la squadra di Diego Simeone, dopo avergli segnato in extremis in finale di Champions League e la tripletta dell'...

Cristiano Ronaldo, la fragranza delle origini (e il profumo dell'Italia) Vanity Fair Italia Piatek è tornato pistolero “Bum, bum, bum”, lo stadio lo accompagna nell’esultanza un po’ come lo Stadium faceva con il “siuuu” di Cristiano Ronaldo. Sei gol in cinque partite, così la partenza di Vlahovic fa meno male. E a ...

Formazioni ufficiali Leeds-Manchester United, Premier League 2021/2022 I Red Devils vogliono conquistare i tre punti contro i padroni di casa, che hanno vinto solo una delle ultime 16 partite in campionato contro la squadra di Cristiano Ronaldo. Fischio d’inizio fissato ...

