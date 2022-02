Bob a 2 femminile, Pechino 2022. Laura Nolte: “Non posso crederci, l’oro era il mio sogno” (Di domenica 20 febbraio 2022) Germania devastante nel bob alle Olimpiadi invernali di Pechino. Nel 2 al femminile è doppietta per le teutoniche: medaglia d’oro a Laura Nolte davanti alla campionessa uscente Mariama Jamanka. Le parole della vincitrice: “Non riesco ancora a crederci. Le Olimpiadi sono sempre state un mio sogno e vincere l’oro qui è semplicemente incredibile. Tutto il lavoro ha dato i suoi frutti”. LIVE Bob a 4, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Francesco Friedrich per la ‘doppia doppietta’ da leggenda Il commento della veterana Jamanka: “Questa medaglia è davvero speciale dopo due anni difficili. Sono così orgogliosa”. Esulta, per la seconda medaglia a Cinque Cerchi dopo l’argento nel monobob, anche Elana Meyers Taylor: “Queste sono Olimpiadi ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Germania devastante nel bob alle Olimpiadi invernali di. Nel 2 alè doppietta per le teutoniche: medaglia d’oro adavanti alla campionessa uscente Mariama Jamanka. Le parole della vincitrice: “Non riesco ancora a. Le Olimpiadi sono sempre state un mioe vincerequi è semplicemente incredibile. Tutto il lavoro ha dato i suoi frutti”. LIVE Bob a 4, Olimpiadiin DIRETTA: Francesco Friedrich per la ‘doppia doppietta’ da leggenda Il commento della veterana Jamanka: “Questa medaglia è davvero speciale dopo due anni difficili. Sono così orgogliosa”. Esulta, per la seconda medaglia a Cinque Cerchi dopo l’argento nel monobob, anche Elana Meyers Taylor: “Queste sono Olimpiadi ...

