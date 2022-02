Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: invasione russa a breve | Mosca: senza garanzie saremo costretti a reagire | E l'Italia prova a med… - rtl1025 : ?? Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di #Donetsk. Lo riferisce il corrispondente della russa RIA Novosti #Ucraina - martaottaviani : Tv #rossija1 mostra civili in fuga in #Donbass dopo gli attacchi dell’Ucraina. I russi sono bombardati di fake news… - sulsitodisimone : Ucraina-Russa, 'in Donbass centinaia di violazioni cessate il fuoco' - Adnkronos : #Ucraina-Russa, Osce: 'In Donbass centinaia di violazioni cessate il fuoco'. -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russa

New York, 19 feb 07:05 - La Russia non è stata coinvolta nei recenti attacchi informatici contro banche ucraine. Lo ha riferito l'ambasciatanegli Stati Uniti, respingendo così le accuse statunitensi. "Respingiamo categoricamente le dichiarazioni infondate dell'amministrazione presidenziale statunitense e sottolineiamo che la Russia ......STANNO SOSTENENDOIl presidente americano ha annunciato che non invierà truppe in, ... sta ospitando 4.700 truppe statunitensi in rotazione in risposta all'escalationAbbiamo ragione di crederlo”. La Russia, ha spiegato con tono drammatico citando l'intelligence Usa, "sta cercando di provocare" l'Ucraina e di creare "false giustificazioni" per una guerra ma in caso ...... perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che la Russia può addurre per giustificare l'invasione dell'Ucraina". E' il tweet del presidente Usa, Joe Biden, che ...