Rondò delle Valli: da lunedì al via il cantiere per il sovrappasso. Ecco come cambia la viabilità (Di sabato 19 febbraio 2022) Al via il cantiere per la costruzione del sovrappasso che connetterà la strada provinciale, dalla Val Seriana, alla circonvallazione Est di Bergamo. Lavori fino alla fine del 2022. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 febbraio 2022) Al via ilper la costruzione delche connetterà la strada provinciale, dalla Val Seriana, alla circonvallazione Est di Bergamo. Lavori fino alla fine del 2022.

Advertising

webecodibergamo : Rondò delle Valli: da lunedì al via il cantiere per il sovrappasso. Ecco come cambia la viabilità - sullaplage : RT @aasiona: mi fanno ridere le persone che pensano che babygang, rondo e questi siano vero criminali, guardatevi delle interviste sulla mo… - piovono_pare : RT @aasiona: mi fanno ridere le persone che pensano che babygang, rondo e questi siano vero criminali, guardatevi delle interviste sulla mo… - sonosemprejess : RT @aasiona: mi fanno ridere le persone che pensano che babygang, rondo e questi siano vero criminali, guardatevi delle interviste sulla mo… - aasiona : mi fanno ridere le persone che pensano che babygang, rondo e questi siano vero criminali, guardatevi delle intervis… -

Ultime Notizie dalla rete : Rondò delle Da lunedì 21 febbraio lavori sul rondò delle Valli: ecco come cambia la viabilità lungo le varie fasi del cantiere Rondò delle Valli inizia il cantiere: l'Impresa Milesi, incaricata dei lavori, ha cominciato nei giorni scorsi le attività preliminari di pulizia, tracciamento e verifica dell'area, per la costruzione ...

Lavori di realizzazione bretella di uscita città verso sud, sovrappasso carrale al rondò delle Valli e passerella ciclopedonale. Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori stradali di realizzazione della bretella di uscita dalla città verso sud, sovrappasso carrale al rondò delle Valli, passerella ciclopedonale per il superamento della circonvallazione, nonché del percorso ciclopedonale a est verso Gorle è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della ...

Da lunedì 21 febbraio lavori sul rondò delle Valli: ecco come cambia la viabilità lungo le varie fasi del cantiere | Sito istituzionale del Comune di Bergamo Comune di Bergamo Valli inizia il cantiere: l'Impresa Milesi, incaricata dei lavori, ha cominciato nei giorni scorsi le attività preliminari di pulizia, tracciamento e verifica dell'area, per la costruzione ...Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori stradali di realizzazione della bretella di uscita dalla città verso sud, sovrappasso carrale alValli, passerella ciclopedonale per il superamento della circonvallazione, nonché del percorso ciclopedonale a est verso Gorle è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della ...