Rio: Fognini vola in semifinale, Berrettini (ora in tv) prova a rendere realtà il derby (Di sabato 19 febbraio 2022) Nei quarti del “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis – Fabio domina l’argentino Coria, mentre Matteo, primo favorito del seeding, affronta il Next Gen spagnolo Alcaraz. In caso di vittoria di entrambi, nella notte sarà testa a testa per la finale Leggi su federtennis (Di sabato 19 febbraio 2022) Nei quarti del “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis – Fabio domina l’argentino Coria, mentre Matteo, primo favorito del seeding, affronta il Next Gen spagnolo Alcaraz. In caso di vittoria di entrambi, nella notte sarà testa a testa per la finale

