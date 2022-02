Rai, Fagnani: “Lamborghini? Azienda doveva essere più coraggiosa, ora c’è un precedente” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’intervista a Elettra Lamborghini è davvero divertente e non ha alcun contenuto scabroso che possa portare a contenziosi. La Rai doveva essere più coraggiosa e mandarla in onda, mentre scegliendo la linea della prudenza, ha creato un precedente. Io comunque conto che il 25 febbraio questo accada”. La giornalista Francesca Fagnani, che ora conduce ‘Belve’ su Rai2, programma giunto alla seconda stagione, racconta all’Adnkronos cosa ha portato la Rai a bloccare la messa in onda dell’intervista alla showgirl e cantante Elettra Lamborghini che sarebbe dovuta andare ieri. E condivide la sua visione sull’accaduto. “E’ una cosa surreale – dice – L’intervista è fresca, divertente, davvero non c’è alcun motivo per non trasmetterla”. Ma cosa è successo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’intervista a Elettraè davvero divertente e non ha alcun contenuto scabroso che possa portare a contenziosi. La Raipiùe mandarla in onda, mentre scegliendo la linea della prudenza, ha creato un. Io comunque conto che il 25 febbraio questo accada”. La giornalista Francesca, che ora conduce ‘Belve’ su Rai2, programma giunto alla seconda stagione, racconta all’Adnkronos cosa ha portato la Rai a bloccare la messa in onda dell’intervista alla showgirl e cantante Elettrache sarebbe dovuta andare ieri. E condivide la sua visione sull’accaduto. “E’ una cosa surreale – dice – L’intervista è fresca, divertente, davvero non c’è alcun motivo per non trasmetterla”. Ma cosa è successo ...

