Pattinaggio artistico, Galà Pechino 2022: programma 20 febbraio, orario, tv, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Archiviate le competizioni, archiviate gioie, delusioni, felicità, euforia, tristezza, è ora di distendere gli animi a Pechino 2022. Andrà infatti in scena domani domenica 20 febbraio, a partire dalle ore 5:00, il Gran Galà Olimpico, evento attesissimo per rivedere sul ghiaccio i principali protagonisti della rassegna a cinque cerchi. Per l’occasione chiaramente saranno chiamati tutti gli atleti che hanno conquistato una medaglia nelle quattro specialità, da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron a Nathan Chen passando per Anna Shcherbakova, senza dimenticare ad esempio Yuma Kagiyama, Alexandra Trusova o Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov o alcuni grandi big che non sono riusciti a salire sul podio, uno tra tutti il nipponico Yuzuru Hanyu, il pattinatore più grande di tutti i tempi. L’Italia sarà rappresentata da ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Archiviate le competizioni, archiviate gioie, delusioni, felicità, euforia, tristezza, è ora di distendere gli animi a. Andrà infatti in scena domani domenica 20, a partire dalle ore 5:00, il GranOlimpico, evento attesissimo per rivedere sul ghiaccio i principali protagonisti della rassegna a cinque cerchi. Per l’occasione chiaramente saranno chiamati tutti gli atleti che hanno conquistato una medaglia nelle quattro specialità, da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron a Nathan Chen passando per Anna Shcherbakova, senza dimenticare ad esempio Yuma Kagiyama, Alexandra Trusova o Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov o alcuni grandi big che non sono riusciti a salire sul podio, uno tra tutti il nipponico Yuzuru Hanyu, il pattinatore più grande di tutti i tempi. L’Italia sarà rappresentata da ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma libero coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… - zazoomblog : Pechino 2022 programma libero coppie pattinaggio artistico oggi in tv: orario e diretta streaming - #Pechino… - zazoomblog : Pechino 2022 programma libero coppie pattinaggio artistico oggi in tv: orario e diretta streaming - #Pechino… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma libero coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: programma libero Della Monica-Guarise per consolidare… -