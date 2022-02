Mazzette a Viale Mazzini. Si allarga l’inchiesta sugli appalti Rai e rotolano le prime teste. Rimossa la dirigente Caccavelli. Ma i fatti sono precedenti all’incarico (Di sabato 19 febbraio 2022) Succedono cose alquanto singolari ai piani alti di Viale Mazzini. Per esempio saltano manager non indagati mentre altri che qualche responsabilità – dirigenziale, s’intende – in più potrebbero avercela restano al loro posto. O magari fanno carriera. Ma ricordiamo il contesto. Il 31 gennaio scorso è stato arrestato l’ex responsabile della Direzione Acquisti – Trasporti, Logistica e Servizi Operativi della Rai, Gianluca Ronchetti (leggi l’articolo), con l’accusa di corruzione insieme agli imprenditori milanesi Giorgio e Andrea Gnoli, ex amministratori della Ageas, impresa consortile lombarda Srl. Le difese hanno già annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame. Gli inquirenti sospettano che Ronchetti abbia avuto un occhio, se non due, di riguardo nei confronti delle società degli Gnoli, le quali hanno ottenuto, tra il 2014 e il 2019, circa 190 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Succedono cose alquanto singolari ai piani alti di. Per esempio saltano manager non indagati mentre altri che qualche responsabilità – dirigenziale, s’intende – in più potrebbero avercela restano al loro posto. O magari fanno carriera. Ma ricordiamo il contesto. Il 31 gennaio scorso è stato arrestato l’ex responsabile della Direzione Acquisti – Trasporti, Logistica e Servizi Operativi della Rai, Gianluca Ronchetti (leggi l’articolo), con l’accusa di corruzione insieme agli imprenditori milanesi Giorgio e Andrea Gnoli, ex amministratori della Ageas, impresa consortile lombarda Srl. Le difese hanno già annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame. Gli inquirenti sospettano che Ronchetti abbia avuto un occhio, se non due, di riguardo nei confronti delle società degli Gnoli, le quali hanno ottenuto, tra il 2014 e il 2019, circa 190 ...

