LIVE Derthona-Virtus Bologna 80-56, Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: +24 Bertram prima dell’ultimo quarto (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL TERZO quarto! 80-56 ANCORA DAUM! ANCORA DA TRE! +24 Bertram Yachts, 50? sul cronometro del terzo quarto. 77-56 DAUM DA TRE! +21 Derthona con 27 punti segnati in questo terzo quarto. Time out Scariolo. 74-56 Jaiteh si appoggia al vetro. 1’42” da giocare nel terzo quarto. 74-54 TRIPLA di Mascolo. 71-54 Un libero di Milos Teodosic per interrompere il parziale di 5-0 Bertram. 71-53 Assist di Filloy per l’appoggio a canestro di Cannon che vale il +18 in favore degli uomini di coach Ramondino che stanno giocando una sensazionale partita. 69-53 TRIPLA di Macura. +16 Tortona che ha esaurito il bonus, due falli di squadra ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL TERZO! 80-56 ANCORA DAUM! ANCORA DA TRE! +24Yachts, 50? sul cronometro del terzo. 77-56 DAUM DA TRE! +21con 27 punti segnati in questo terzo. Time out Scariolo. 74-56 Jaiteh si appoggia al vetro. 1’42” da giocare nel terzo. 74-54 TRIPLA di Mascolo. 71-54 Un libero di Milos Teodosic per interrompere il parziale di 5-0. 71-53 Assist di Filloy per l’appoggio a canestro di Cannon che vale il +18 in favore degli uomini di coach Ramondino che stanno giocando una sensazionale partita. 69-53 TRIPLA di Macura. +16 Tortona che ha esaurito il bonus, due falli di squadra ...

