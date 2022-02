L’Homo sapiens arrivò in Eurasia passando per il mare (Di sabato 19 febbraio 2022) I ricercatori del CENIEH hanno partecipato a un articolo pubblicato sulla rivista PALAEO3, in cui valutano la possibile emersione dall’Africa sugli stretti di Gibilterra, Sicilia e Bab-al-Mandab utilizzando un modello computazionale. Ma saranno davvero riusciti a passare per il mare? – curiosauro.itGli stretti di mare che portarono in Europa Ana Mateos e Jesús Rodríguez, scienziati del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), fanno parte di un team internazionale che ha pubblicato uno studio sulla rivista PALAEO 3. I risultati di questa ricerca dimostrerebbero che il primo Homo sapiens potrebbe essere arrivato in Eurasia attraversando lo stretto di Bab-al-Mandab. Tuttavia, anche l’idea che avrebbero potuto entrare attraversando lo stretto di Gibilterra o della Sicilia rimane viva nel ... Leggi su curiosauro (Di sabato 19 febbraio 2022) I ricercatori del CENIEH hanno partecipato a un articolo pubblicato sulla rivista PALAEO3, in cui valutano la possibile emersione dall’Africa sugli stretti di Gibilterra, Sicilia e Bab-al-Mandab utilizzando un modello computazionale. Ma saranno davvero riusciti a passare per il? – curiosauro.itGli stretti diche portarono in Europa Ana Mateos e Jesús Rodríguez, scienziati del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), fanno parte di un team internazionale che ha pubblicato uno studio sulla rivista PALAEO 3. I risultati di questa ricerca dimostrerebbero che il primo Homopotrebbe essere arrivato inattraversando lo stretto di Bab-al-Mandab. Tuttavia, anche l’idea che avrebbero potuto entrare attraversando lo stretto di Gibilterra o della Sicilia rimane viva nel ...

