Casavatore | insegnante rimprovera alunni di scuola media | picchiato sotto casa

Advertising

mauriziosgh : RT @Agenzia_Italia: L'episodio è avvenuto a Casavatore in provincia di Napoli, l'uomo è stato colpito a calci e pugni da cinque persone che… - TeoOrlando : RT @stop_fake_news_: AGI - Picchiato sotto casa dai familiari di alcuni alunni che aveva sgridato. La vicenda è stata denunciata da Enrico… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'episodio è avvenuto a Casavatore in provincia di Napoli, l'uomo è stato colpito a calci e pugni da cinque persone che… - unitalianoverob : Un tempo, non tanto lontano, l'insegnante era rispettato e riverito tanto quanto il parroco e il sindaco: era un'au… - stop_fake_news_ : AGI - Picchiato sotto casa dai familiari di alcuni alunni che aveva sgridato. La vicenda è stata denunciata da Enri… -

Ultime Notizie dalla rete : Casavatore insegnante

... docente in una scuola media di, nel Napoletano. La vicenda è raccontata su Facebook dallo stesso: "Stamane " scrive il prof. […] Di RQuotidiano "Disturbiamo Trento" ...... se non piovono le denunce dei genitori, piovono le vendette violente dei genitori e anche del branco, come è successo appunto a, nel napoletano, a questosupplente. Qui, nella ...Il post su Facebook “Ancora una volta, oggi, si è verificata un’aggressione a danno di un docente…e mi fa ancora più rabbia e spavento il fatto che tale aggressione sia accaduta a Casavatore ... “Mi ...Picchiato in pieno giorno e lasciato coperto di sangue in strada. Vittima Enrico Morabito, insegnante di Casavatore, in provincia di Napoli, che ha raccontato la tragica esperienza in un post su ...