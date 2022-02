Azione: Calenda, 'in due anni siamo diventati sesto partito italiano' (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ma cosa abbiamo combinato in questi due anni? Ripensate a ogni volta che ci hanno detto che non ce la potevamo fare" e oggi "siamo sesto partito italiano secondo i sondaggi". Così Carlo Calenda al congresso di Azione. "Voglio iniziare ringraziando le persone che lavorano in Azione, i ragazzi che hanno tenuto in piedi Azione e sconfitto tutti gli altri nella campagna a Roma. L'unico antidoto vero al distacco dalla politica è il lavoro duro. E ringrazio anche le persone che hanno sostenuto economicamente Azione. E' stata sostenuta dai più grandi imprenditori: chi da lavoro, non si deve vergognare di sostenere un partito, è un dovere farlo. Ringrazio Alberto Bombassei. E poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ma cosa abbiamo combinato in questi due? Ripensate a ogni volta che ci hanno detto che non ce la potevamo fare" e oggi "secondo i sondaggi". Così Carloal congresso di. "Voglio iniziare ringraziando le persone che lavorano in, i ragazzi che hanno tenuto in piedie sconfitto tutti gli altri nella campagna a Roma. L'unico antidoto vero al distacco dalla politica è il lavoro duro. E ringrazio anche le persone che hanno sostenuto economicamente. E' stata sostenuta dai più grandi imprenditori: chi da lavoro, non si deve vergognare di sostenere un, è un dovere farlo. Ringrazio Alberto Bombassei. E poi ...

