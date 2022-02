Tra Draghi e i partiti c’è insofferenza | le burocrazie liberiste sono il problema | non la soluzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Stando alle cronache di questi giorni aumenta la reciprocatrae i, e persino trae alcuni ministri. Oggetto del contendere la richiesta di questi, e dei parlamentari, di leggere gli editti del Migliore prima di approvarli. Pretese assurde in democrazia! Pensate che in un anno di vigilia elettorale ie i politici hanno l’ardire di salvaguardare, almeno in facciata, i legittimi interessi del corpo sociale ed elettorale che li vota. Tutti tranne il Pd, che da decenni rappresenta in Italia le truppe cammellate delleeuropee e ha un corpo elettorale mitridatizzato. Da sempreconvinto, invece, che queste, come, siano il ...