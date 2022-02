(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Agliche oggi, per il terzo venerdì consecutivo,in piazza la politica deve saper, né repressive né paternalistiche". Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. "L'alternanza-lavoro si è rivelata essere precisamente quel che noi temevamo e avevamo denunciato sin dall'inizio: bisogna rivederla da capo a piedi perché non è neppur lontanamente accettabile chemuoiano mentre lavorano senza neppure essere pagati o mentre vanno e vengono dal luogo di lavoro come è successo la settimana scorsa”. “Glie i giovani in generale sono stati penalizzati più di chiunque altro dalle chiusure. La, alla prova della ...

TV7Benevento : Scuola: De Petris, 'dare risposte concrete a studenti che protestano' - -

Il Sannio Quotidiano

... dice, ma non i numeri identificativi degli agenti, come chiede Loredana De(Leu). Alla ... in questo caso Lorenzo era in pieno orario scolastico, in una alternanza- lavoro. I ragazzi ...La tragica morte di Lorenzo Parelli ha dimostrato che l'alternanza- lavoro è precisamente ... Lo ha affermato la capogruppo di Leu al Senato Loredana De. 'La reazione dello Stato a queste ...Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris. “L’alternanza scuola-lavoro si è rivelata essere precisamente quel che noi temevamo e avevamo denunciato sin dall’inizio: bisogna rivederla da ...Torna d’attualità l’idea di realizzare una palestra a servizio della scuola media “Lionello Petri” di Santa Teresa di Riva, oggi priva di spazi al coperto per le attività sportive degli studenti. L’Am ...