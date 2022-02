Roma: Mourinho 'Champions? Non piango per la Conference' (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Ho fatto più di 150 partite di Champions, sono un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco in Conference League. Poi questa settimana non ho visto grandi partite in Champions. Real e Psg ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Ho fatto più di 150 partite di, sono un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco inLeague. Poi questa settimana non ho visto grandi partite in. Real e Psg ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SassuoloRoma ?? ?? DAJE ROMA ?? #ASRoma - capuanogio : Zazzaroni sul #CorSport: ridicolo tiro a #Mourinho, la #Roma ha uno dei tre allenatori più grandi al mondo ma non v… - sportli26181512 : Roma-Verona, Mourinho: 'In 9 indisponibili, su Zaniolo decido domani'.: L'allenatore giallorosso presenta la sfida… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Roma. Mourinho 'Nove assenti, Zaniolo da valutare' - MilanPress_it : Così #Mourinho sulla situazione in casa #Roma ?? -