Queen | l’ultima apparizione di Freddie Mercury in pubblico | Memories

I BRIT Awards vengono ricordati soprattutto per aver ospitato l'ultima apparizione di Freddie Mercury in pubblico. È il 1990, i Queen vengono convocati per ritirare il premio alla carriera e la cerimonia si svolge al Dominion Theatre di Londra. L'ultima esibizione dal vivo dei 4 dei del rock si è tenuta a Knebworth nel 1986, di fronte a 120mila persone e con un Freddie in piena forma. Sarà l'ultima volta anche per John Deacon, il bassista, che dopo Knebworth e dopo la morte di Freddie decide di ritirarsi a vita privata. Il 18 febbraio 1990 i Queen salgono sul palco del Dominion Theatre per ritirare il premio. Deacon, Taylor e May stanno bene, sono felici e fieri di ricevere il trofeo.

