Nuova truffa online | è il ‘vishing’ | metodo di diffusione e come proteggersi

Si sta diffondendo sempre più una Nuova tipologia di truffa chiamata vishing: scopriamo i consigli della Polizia di Stato per proteggerci al meglio Dopo il phishing si sta diffondendo una Nuova truffa chiamata vishing: le truffe online, dunque, diventano sempre più raffinate. Nuove truffe online (Fonte: Polizia di Stato)L'obiettivo, anche in questo caso, è quello di ottenere dati sensibili e informazioni private con l'inganno direttamente dal malcapitato di turno, attraverso i servizi di telefonia. I truffatori, dunque, effettuano telefonate fingendo l'esistenza di un call center. come ad esempio una banca e chiedendo alla vittima di indicare le proprie informazioni personali ad un operatore.

