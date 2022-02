No! Bolsonaro non ha snobbato Trudeau (Di venerdì 18 febbraio 2022) La pagina Facebook “Verità e Libertà di Parola” ha condiviso un video dove il presidente brasiliano Bolsonaro rifiuterebbe la stretta di mano del suo omologo canadese Trudeau. Il video è editato per accentuare tale impressione, ma anche senza modifiche la stessa porzione di filmato è circolata molto sul web e con essa l’impressione che Bolsonaro abbia intenzionalmente snobbato Trudeau. Per chi ha fretta Il video non è recente, ma risale al 2019 e riguarda il G20 tenuto a Osaka, in Giappone. Trudeau non è stato snobbato, stava chiamando l’attenzione di Bolsonaro verso il primo ministro australiano. L’apparente stato di disagio di Trudeau poteva essere dovuto a tensioni allora irrisolte con Xi Jinping, seduto alla sua ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) La pagina Facebook “Verità e Libertà di Parola” ha condiviso un video dove il presidente brasilianorifiuterebbe la stretta di mano del suo omologo canadese. Il video è editato per accentuare tale impressione, ma anche senza modifiche la stessa porzione di filmato è circolata molto sul web e con essa l’impressione cheabbia intenzionalmente. Per chi ha fretta Il video non è recente, ma risale al 2019 e riguarda il G20 tenuto a Osaka, in Giappone.non è stato, stava chiamando l’attenzione diverso il primo ministro australiano. L’apparente stato di disagio dipoteva essere dovuto a tensioni allora irrisolte con Xi Jinping, seduto alla sua ...

