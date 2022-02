Niente autobus per studenti senza vaccino? “Che vadano a piedi”: l’umanità del Pd (Video) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Restiamo umani. Questo ci hanno ripetuto fino alla noia i talebani dell’immigrazione incontrollata. Partito democratico in testa, ovviamente. Ma che la sinistra italiana non sia né umana né tantomeno democratica, lo sanno ormai anche i sassi. Una conferma ci è arrivata proprio ieri sera, durante la puntata di Dritto e rovescio. Il tema all’ordine del giorno è sempre lo stesso: obbligo vaccinale per gli over 50, super green pass per avere una vita sociale e misure sovietiche varie. A un certo punto si parla anche degli studenti senza vaccino impossibilitati ad andare a scuola. E qui Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, ci dà un mirabile saggio della sua squisita umanità. Cruciani contro Senaldi e la Gualmini A introdurre l’argomento era stato Giuseppe Cruciani, che non ha mai mandato giù le discriminazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Restiamo umani. Questo ci hanno ripetuto fino alla noia i talebani dell’immigrazione incontrollata. Partito democratico in testa, ovviamente. Ma che la sinistra italiana non sia né umana né tantomeno democratica, lo sanno ormai anche i sassi. Una conferma ci è arrivata proprio ieri sera, durante la puntata di Dritto e rovescio. Il tema all’ordine del giorno è sempre lo stesso: obbligo vaccinale per gli over 50, super green pass per avere una vita sociale e misure sovietiche varie. A un certo punto si parla anche degliimpossibilitati ad andare a scuola. E qui Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, ci dà un mirabile saggio della sua squisita umanità. Cruciani contro Senaldi e la Gualmini A introdurre l’argomento era stato Giuseppe Cruciani, che non ha mai mandato giù le discriminazioni ...

