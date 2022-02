Metropolis/31 - Ucraina. La guerra non russa. Con il generale Battisti e Della Vedova, Massini e Giannini (integrale) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dove vuole arrivare il presidente russo Vladimir Putin con 190mila soldati ammassati ai confini dell'Ucraina? Cosa possono fare Europa e Usa per evitare la guerra. Il premier Draghi la settimana prossima sarà a Mosca: che ruolo può giocare l'Italia in questo quadro e che conseguenze verrebbero dallo scontro anche per noi. Intanto a Roma il consiglio dei ministri approva all'unanimità i nuovi aiuti per il caro bollette. A Metropolis ne parliamo con il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, il generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti e il direttore Della Stampa Massimo Giannini. In collegamento da Mosca e Kiev gli inviati Rosalba Castelletti e Paolo Brera. Con un videoracconto di Stefano ... Leggi su lastampa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dove vuole arrivare il presidente russo Vladimir Putin con 190mila soldati ammassati ai confini dell'? Cosa possono fare Europa e Usa per evitare la. Il premier Draghi la settimana prossima sarà a Mosca: che ruolo può giocare l'Italia in questo quadro e che conseguenze verrebbero dallo scontro anche per noi. Intanto a Roma il consiglio dei ministri approva all'unanimità i nuovi aiuti per il caro bollette. Ane parliamo con il sottosegretario agli Esteri Benedetto, ildi Corpo d'Armata Giorgioe il direttoreStampa Massimo. In collegamento da Mosca e Kiev gli inviati Rosalba Castelletti e Paolo Brera. Con un videoracconto di Stefano ...

Advertising

LaStampa : Metropolis/31 - Ucraina. La guerra non russa. Con il generale Battisti e Della Vedova, Massini e Giannini (integral… - repubblica : Metropolis/31 - Ucraina. La guerra non russa. Con il generale Battisti e Della Vedova, Massini e Giannini (integral… - edavid57edavid : RT @repubblica: Metropolis/31 Live - Ucraina. La guerra non russa. Con il generale Battisti e Della Vedova, Massini e Giannini https://t.co… - mattinodipadova : DIRETTA STREAMING / Dove vuole arrivare il presidente russo Vladimir Putin con 190mila soldati ammassati ai confini… - nuova_venezia : DIRETTA STREAMING / Dove vuole arrivare il presidente russo Vladimir Putin con 190mila soldati ammassati ai confini… -