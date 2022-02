LIVE Berrettini-Monteiro 0-1, ATP Rio 2022 in DIRETTA: si comincia sul Quadra Guga Kuerten (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio e diritto lungo del brasiliano. 15-15 Lungo il diritto di Berrettini in risposta. 0-15 PALLA CORTA LARGA DI Monteiro! Gran risposta del romano. 1-1 Servizio e diritto di Berrettini. AD-40 Ace del romano. 40-40 Diritto in corsa che scappa via per il romano dopo il diagonale di Monteiro. 40-30 Risposta lunga del brasiliano. 30-30 Prima vincente di Berrettini. 15-30 Doppio fallo del #1 del torneo. 15-15 CHE ACCELERAZIONE DI Monteiro! Gran riga del brasiliano che se la cava sulla diagonale. 15-0 Servizio e diritto del romano e contropiede vincente. 0-1 Buon esordio del brasiliano. 40-15 Di poco lungo il diritto diagonale dell’azzurro. 30-15 PALLONETTO DELIZIOSO DI Berrettini DOPO LA ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Servizio e diritto lungo del brasiliano. 15-15 Lungo il diritto diin risposta. 0-15 PALLA CORTA LARGA DI! Gran risposta del romano. 1-1 Servizio e diritto di. AD-40 Ace del romano. 40-40 Diritto in corsa che scappa via per il romano dopo il diagonale di. 40-30 Risposta lunga del brasiliano. 30-30 Prima vincente di. 15-30 Doppio fallo del #1 del torneo. 15-15 CHE ACCELERAZIONE DI! Gran riga del brasiliano che se la cava sulla diagonale. 15-0 Servizio e diritto del romano e contropiede vincente. 0-1 Buon esordio del brasiliano. 40-15 Di poco lungo il diritto diagonale dell’azzurro. 30-15 PALLONETTO DELIZIOSO DIDOPO LA ...

