Covid oggi Germania, 220mila contagi e 264 morti in 24 ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Berlino, 18 feb. - La Germania ha registrato altri 220mila contagi da coronavirus e 264 morti nelle ultime 24 ore, confermando una lenta diminuzione dell'incidenza settimanale. Secondo i dati diffusi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Berlino, 18 feb. - Laha registrato altrida coronavirus e 264nelle ultime 24 ore, confermando una lenta diminuzione dell'incidenza settimanale. Secondo i dati diffusi ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Israele, da oggi stop al #greenpass in alcuni luoghi pubblici. - GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - Patriziapattys : RT @NicolaRaiano: “Ma come, non aveva 3 dosi?”, “chissà chi l’ha contagiato” oppure “quando lo ha preso?”. Da 3 giorni ho il Covid, con si… - condorbox : Ma questi che stanno decidendo di far scoppiare la terza guerra mondiale sono gli stessi che fino ad oggi si preocc… -