Batman | Arkham Asylum | disponibile da oggi in pre-order l’esclusiva Comic Edition

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In vista dell’arrivo di The, in sala dal 3 marzo, Warner Bros. Games annuncial’apertura dei pre-delladirealizzata per l’Italia in collaborazione con Panini. Questa edizione esclusiva e in tiratura limitata di, primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive, conterrà l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4 insieme a un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e ilbook “La strada per”, realizzati da Panini per l’occasione. “In queste storie strutturate in brevi capitoli il lettore è chiamato a ...