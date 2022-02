Sci alpino, frecciate e polemiche: prima Casse-Marsaglia, ora Quario-Goggia. E’ un’Italia lacerata (Di giovedì 17 febbraio 2022) In attesa del Team Event di sabato, l’Italia dello sci alpino ha conquistato quattro medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: due per mano di Federica Brignone (argento in gigante, bronzo in combinata) e due in discesa libera (argento di Sofia Goggia, bronzo di Nadia Delago). Nelle ultime due settimane, però, il clima all’interno della Nazionale è stato tutt’altro che solare e non sono mancati i momenti di tensione. Ne è emerso un gruppo in parte lacerata e a fare notizia sono state anche due polemiche: nella prima parte della kermesse ha tenuto botta la vicenda Marsaglia-Casse, oggi è invece sul tavolo la vicenda che interessa “Ninna” Quario (mamma di Federica Brignone) e Sofia Goggia. Sci alpino, Ninna ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) In attesa del Team Event di sabato, l’Italia dello sciha conquistato quattro medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: due per mano di Federica Brignone (argento in gigante, bronzo in combinata) e due in discesa libera (argento di Sofia, bronzo di Nadia Delago). Nelle ultime due settimane, però, il clima all’interno della Nazionale è stato tutt’altro che solare e non sono mancati i momenti di tensione. Ne è emerso un gruppo in partee a fare notizia sono state anche due: nellaparte della kermesse ha tenuto botta la vicenda, oggi è invece sul tavolo la vicenda che interessa “Ninna”(mamma di Federica Brignone) e Sofia. Sci, Ninna ...

