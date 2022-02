Roma-Verona | Tudor | “Avversario difficile | Mourinho è il numero uno e la rosa è da Champions”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Igorha parlato in conferenza stampa a due giorni da, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. L’incontro è in programma nella giornata di sabato (19 febbraio) alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico. Il tecnico s’insediò sulla panchina veneta proprio nella sfida d’andata. Sui miglioramenti della sua squadra da quella sfida: “Non mi ha sorpresa, ma la crescita c’è stata, com’è giusto che sia. Siamo partiti bene dopo la sosta natalizia, era importante accelerare subito e l’abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Abbiamo ottenuto punti importanti, che ci hanno avvicinato alla salvezza: manca veramente poco, ma va raggiunto”. Sulla: “, l’allenatore è iluno, laè da ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Il tecnico dell'Hellas 'Siamo cresciuti tanto, la salvezza è vicina' VERONA (ITALPRESS) - 'La Roma ha una rosa fortissima, una delle migliori ...
Giornata di conferenza in casa Hellas Verona, dove Igor Tudor che ha parlato così in vista della sfida di sabato con la Roma: "La crescita c'è stata, com'è giusto che sia. Siamo partiti bene dopo la s ...