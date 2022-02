Napoli, Spalletti: «Da rivedere l’atteggiamento della ripresa. Rigore inesistente» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha parlato dopo Barcellona-Napoli. PAREGGIO – «Belle sensazioni nel primo tempo. Ora dobbiamo rivedere l’atteggiamento avuto nel secondo». PAURA – «Non la chiamerei paura, quanto più difficoltà di capire quando è il tempo di accorciare davanti e incastrarsi con quelle che sono le posizioni dell’avversario». OSIMHEN – «Ha fatto come gli altri una buona prestazione. Qui se non fai una buona prestazione difficilmente esci con un risultato positivo. E’ questo il passo che deve fare per il ritorno, tanto loro gireranno il pallone come fatto oggi nella ripresa». Rigore – «La mano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Lucianoha parlato dopo Barcellona-. PAREGGIO – «Belle sensazioni nel primo tempo. Ora dobbiamoavuto nel secondo». PAURA – «Non la chiamerei paura, quanto più difficoltà di capire quando è il tempo di accorciare davanti e incastrarsi con quelle che sono le posizioni dell’avversario». OSIMHEN – «Ha fatto come gli altri una buona prestazione. Qui se non fai una buona prestazione difficilmente esci con un risultato positivo. E’ questo il passo che deve fare per il ritorno, tanto loro gireranno il pallone come fatto oggi nella».– «La mano ...

