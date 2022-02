Eurodeputato bulgaro fa il saluto fascista nel Parlamento europeo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L'nazionalista della Bulgaria Angel Dzhambazki ha fatto ilnell'Aula delnella sede di Strasburgo durante un dibattito sullo stato di diritto in Polonia ...

L'ha poi negato che quello che si vede in queste immagini fosse un saluto fascista/nazista. 17 febbraio 2022Il saluto nazista fatto dall'Angel Dzhambazki, iscritto al Gruppo Ecr (lo stesso di Fratelli d'Italia) è assolutamente inequivocabile, tanto che i giornali di tutto il mondo non hanno avuto dubbi nell'...Milano, 17 feb. (askanews) - L'eurodeputato nazionalista della Bulgaria Angel Dzhambazki ha fatto il saluto fascista nell'Aula del Parlamento ...È un'immagine terribile. Dopo essere intervenuto mercoledì a un dibattito sullo stato di diritto in Polonia e Ungheria, l'eurodeputato bulgaro si è ...