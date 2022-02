Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, bacio in tv: la reazione della figlia Aurora (Di giovedì 17 febbraio 2022) C’era anche Aurora Ramazzotti sul palco di Michelle Impossibile, lo one woman show di sua mamma che ha debuttato mercoledì sera su Canale 5. Ed era ovviamente accanto a lei mentre andava in onda la trasmissione che, per la cronaca, ha registrato boom di ascolti. Non solo mamma e figlie, ma un nutrito gruppo di amici si sono riuniti per supportare, emozionarsi e ridere tutti insieme con Michelle Hunziker e i suoi ospiti. Ecco, gli ospiti. È stato forse il momento più bello dello spettacolo quello che ha visto protagonista Eros Ramazzotti, ex marito della conduttrice e papà di Aurora Ramazzotti. Insieme sul palco dopo 20 anni. Aurora Ramazzotti, il bacio dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) C’era anchesul palco diImpossibile, lo one woman show di sua mamma che ha debuttato mercoledì sera su Canale 5. Ed era ovviamente accanto a lei mentre andava in onda la trasmissione che, per la cronaca, ha registrato boom di ascolti. Non solo mamma e figlie, ma un nutrito gruppo di amici si sono riuniti per supportare, emozionarsi e ridere tutti insieme cone i suoi ospiti. Ecco, gli ospiti. È stato forse il momento più bello dello spettacolo quello che ha visto protagonista, ex maritoconduttrice e papà di. Insieme sul palco dopo 20 anni., ildei ...

IlContiAndrea : Ma noi aspettavamo Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker catapultati a #Cepostaperte con Maria De Filippi padrona ass… - fanpage : Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono ritrovati di nuovo su un palco insieme dopo vent’anni: “La nostra è sta… - fanpage : #MichelleImpossible Cosa significa 'Più bella cosa non c'è' per Michelle Hunziker', occhi lucidi e voce rotta nel… - 1Dmakemesmile8 : RT @karevismysun: EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #Michel… - giorgiaa_leuzzi : RT @karevismysun: EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #Michel… -