Caso Doping Valieva, il crollo dalla 15enne in diretta tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il crollo dalla pattinatrice che era la candidata principale alla vittoria dell'oro Kamila Valieva aveva il privilegio, va chiamato così, di vivere i suoi primi Giochi Olimpici a soli 15 anni. Il sogno era ancora più grande visto che era l'iniziata numero uno a vincer l'oro nella gara individuale. Lo si era già capito nel team event di Pechino 2022, con il primo gradino alla Russia trascinata proprio dal prodigio russo. Peccato che quella medaglia non sia mai stata consegnata dopo che è venuta a galla la positività della 15enne che risaliva addirittura al 25 dicembre (sostanza trimetazidina). I tardivi risultati del laboratorio svedese hanno creato un problema enorme consentendo alla Valieva di partecipare all'Olimpiade. Dopo il team event era stata inizialmente squalificata con medaglia sub iudice.

