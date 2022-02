Approvate norme per la difesa dei lavoratori dalle sostanze cancerogene (Di giovedì 17 febbraio 2022) BRUXELLES - Via libera dal Parlamento europeo alle nuove regole per la protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene e altre sostanze pericolose, stabilendo dei limiti di esposizione ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 febbraio 2022) BRUXELLES - Via libera dal Parlamento europeo alle nuove regole per la protezione deicontro lee altrepericolose, stabilendo dei limiti di esposizione ...

Advertising

Richard53723060 : @GiuppeManci80 Il mio modello non è di certo quello attuale dove lo STATO genera norme oscene (lockdown, GP, Masche… - orizzontescuola : Decreto Milleproroghe, il Pd esulta per le norme approvate: “Diamo risposte alle giuste richieste dei docenti” - Confcommercio : RT @RadioRadicale: Conferenza stampa di @Confcommercio per discutere le nuove norme approvate ieri dal Consiglio dei Ministri per riformare… - RadioRadicale : Conferenza stampa di @Confcommercio per discutere le nuove norme approvate ieri dal Consiglio dei Ministri per rifo… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Contro il parere dell'esecutivo sono passati gli emendamenti che prevedono il dietrofront su Ilva e tetto al contante cos… -