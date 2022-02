Ucraina, diretta. Mosca, terminate esercitazioni militari in Crimea: «Nessun attacco oggi né il prossimo mese» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prove di dialogo sulla crisi in Ucraina tra la Russia e l'Occidente. La paura dei primi giorni ha iniziato a far spazio a una soluzione pacifica, anche se secondo Joe Biden la minaccia di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prove di dialogo sulla crisi intra la Russia e l'Occidente. La paura dei primi giorni ha iniziato a far spazio a una soluzione pacifica, anche se secondo Joe Biden la minaccia di...

Advertising

ItalyMFA : ????????Incontro del Ministro @luigidimaio con il Ministro Affari Esteri dell’Ucraina, @DmytroKuleba ??Segui la dirett… - Agenzia_Italia : ?? Le forze russe si stanno ritirando dal confine ucraino #Ucraina = Segui gli aggiornamenti ?? = - DaniloDifonzo3 : RT @ItalyMFA: ????????Incontro del Ministro @luigidimaio con il Ministro Affari Esteri dell’Ucraina, @DmytroKuleba ??Segui la diretta delle di… - Corriere : Crisi Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea. Le news in tempo reale - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Ucraina, diretta. Mosca, terminate esercitazioni militari in Crimea: «Nessun attacco oggi né il prossimo mese» https://… -