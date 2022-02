Stato emergenza, Abrignani: “Niente proroga e Cts si scioglierà” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non credo verrà prorogato” lo Stato di emergenza per Covid in Italia e “quindi si scioglierà anche il Cts”. Lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, l’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Sergio Abrignani. Sull’ipotesi di abolizione del green pass dal 1° aprile, lo scienziato spiega: “Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto”. Il Covid? “Non credo dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela”, afferma ancora l’immunologo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non credo verràto” lodiper Covid in Italia e “quindi sianche il Cts”. Lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, l’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Sergio. Sull’ipotesi di abolizione del green pass dal 1° aprile, lo scienziato spiega: “Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto”. Il Covid? “Non credo dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela”, afferma ancora l’immunologo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

borghi_claudio : Anche il Prof. Ceccanti (PD) ha appena detto in aula che secondo lui non ci debbono essere ulteriori proroghe dello… - Montecitorio : 371 contrari, 44 favorevoli. La Camera ha respinto le questioni pregiudiziali sul decreto-legge 221/2021, recante p… - LegaSalvini : Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo): 'Mi auguro che lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non sia rin… - giantico : RT @borghi_claudio: Anche il Prof. Ceccanti (PD) ha appena detto in aula che secondo lui non ci debbono essere ulteriori proroghe dello sta… - Italia_Notizie : “Lo stato di emergenza non sarà prorogato e quindi si scioglierà anche il Cts”: la previsione dell’immunologo Abrig… -