Serpente in aereo: equipaggio costretto ad atterraggio di emergenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si sa come il Serpente sia riuscito a farsi beffe di tutti i controlli, ma sembra che questi “incidenti” non siano poi così rari Viaggio in aereo con ospite indesiderato. E’ così che i passeggeri del volo low-cost AirAsia, compagnia malaysiana, da Kuala Lumpur a Tawau racconteranno ai loro discendenti la brutta avventura che li ha visti loro malgrado protagonisti lo scorso 10 Febbraio. Durante il volo, infatti, un Serpente è sbucato da una plafoniera del velivolo, in pericolosa prossimità delle lampade di lettura dei sedili, terrorizzandoli e costringendo il pilota ad un atterraggio d’emergenza, avvenuto a Kuching. L’aereo è stato quindi sottoposto a fumigazione e i passeggeri, la cui odissea è diventata immediatamente virale sul web grazie ad una serie di video postati sui ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si sa come ilsia riuscito a farsi beffe di tutti i controlli, ma sembra che questi “incidenti” non siano poi così rari Viaggio incon ospite indesiderato. E’ così che i passeggeri del volo low-cost AirAsia, compagnia malaysiana, da Kuala Lumpur a Tawau racconteranno ai loro discendenti la brutta avventura che li ha visti loro malgrado protagonisti lo scorso 10 Febbraio. Durante il volo, infatti, unè sbucato da una plafoniera del velivolo, in pericolosa prossimità delle lampade di lettura dei sedili, terrorizzandoli e costringendo il pilota ad und’, avvenuto a Kuching. L’è stato quindi sottoposto a fumigazione e i passeggeri, la cui odissea è diventata immediatamente virale sul web grazie ad una serie di video postati sui ...

