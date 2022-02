Ryanair non funziona: cosa è successo nelle ultime 24 ore a sito e app (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla situazione: Ryanair non funziona e la questione si protrae almeno da ieri sera, secondo le segnalazioni che si sono diffuse in rete. Basta andare su Downdetector in questo mercoledì 16 febbraio per rendersi conto di come sia il sito (53% delle segnalazioni) che l’app (44% delle segnalazioni) della celebre compagnia non stiano funzionando come dovrebbero. Una minoranza di persone segnala problemi negli acquisti ma la maggior parte degli utenti non è riuscita a effettuare il check-in per i viaggi dei prossimi giorni. Tra chi ha problemi sin dalla home e chi li sperimenta solo entrando nell’area personale, le segnalazioni continuano ad essere costanti e dalla compagnia non sono ancora arrivate delucidazioni in merito. È da quasi dieci ore che non riesco ad entrare né nell’app di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla situazione:none la questione si protrae almeno da ieri sera, secondo le segnalazioni che si sono diffuse in rete. Basta andare su Downdetector in questo mercoledì 16 febbraio per rendersi conto di come sia il(53% delle segnalazioni) che l’app (44% delle segnalazioni) della celebre compagnia non stianondo come dovrebbero. Una minoranza di persone segnala problemi negli acquisti ma la maggior parte degli utenti non è riuscita a effettuare il check-in per i viaggi dei prossimi giorni. Tra chi ha problemi sin dalla home e chi li sperimenta solo entrando nell’area personale, le segnalazioni continuano ad essere costanti e dalla compagnia non sono ancora arrivate delucidazioni in merito. È da quasi dieci ore che non riesco ad entrare né nell’app di ...

Advertising

Corriere : E Ryanair prende in giro Djokovic: «Non siamo una compagnia aerea ma facciamo volare gli aerei» - 4n1mo51t1som1n4 : @animadellafesta Il tuo specchio-riflesso estremamente stupido avrebbe avuto senso se invece di “Ryanair” avessi sc… - Danyxx86 : @ITAAirways @Ryanair Raga, seriamente... ma chi vi segue la comunicazione????? Se fossi in O'Learly vi risponderei:… - animadellafesta : @4n1mo51t1som1n4 Hai problemi di comprensione del testo? Ryanair non è una persona, non pensa. Disegnino? - ITestini : RT @CriticaScient: Infatti non siete una linea aerea, siete diventati uno strumento di propaganda. E io non volerò mai su uno strumento di… -