Referendum eutanasia: la Consulta boccia il quesito (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dichiarato inammissibile il Referendum sull'eutanasia. Dopo tre ore di camera di consiglio la Consulta ha bocciato il quesito proposto dall'Associazione Coscioni. Dopo l'imponente raccolta di firme avviata l'estate scorsa. Più di un milione e duecentomila. Rimandando di fatto la questione al Parlamento. Affinchè intervenga con una norma in materia. Dunque, nell'era del progresso e delle Leggi su periodicodaily

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - elio_vito : La bocciatura del referendum su eutanasia legale è una brutta notizia, aggravata dalla triste consapevolezza che a… - pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - bblueeew : RT @yleniaindenial1: il ddl Zan no, il referendum sull'eutanasia legale giudicato in ammissibile dalla corte costituzionale purtroppo quest… - DomenicoMazzil5 : RT @AzzolinaLucia: La decisione della Consulta di valutare inammissibile il referendum sull’eutanasia è naturalmente rispettabile ma rappre… -