No! Queste persone non pregano per l'attuale crisi tra Ucraina e Russia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un post pubblicato dalla pagina Facebook Italia Cristiana include una foto raffigurante un gruppo di persone intente a pregare in ginocchio nella neve nella piazza centrale di Kharkiv, in Ucraina. Tale gesto è attribuito dalla pagina all'attuale minaccia di un'invasione russa, e viene datato al 14/02/2022. Il post ha suscitato oltre mille reazioni, è stato commentato oltre 200 volte e condiviso oltre 5000, ma la foto non ha nulla a che fare con gli avvenimenti odierni. Per chi ha fretta La foto non risale al 14 febbraio 2022; Sì, gli abitanti di Kharkiv sono intenti a pregare per la pace nella loro città, ma non inginocchiandosi nella neve. Analisi Questo il post su Facebook di Italia Cristiana: 14 F E B B R A I O IL POPOLO UCRAINO IN GINOCCHIO, FUORI ALL'APERTO CON LA NEVE A PREGARE AFFINCHÉ IL SIGNORE LI LIBERI DALLA ...

