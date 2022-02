Motocross, Mondiale MXGP 2022: i favoriti. Gajser lancia la sfida a Herlings, ma occhio a Febvre e Prado… (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con il Gran Premio di Gran Bretagna sul consueto tracciato di Matterley Basin prenderà il via, nel corso del prossimo weekend, il Mondiale MXGP 2022. Si tratta della edizione numero 66 della classe regina del Motocross e, soprattutto, la prima del post-Tony Cairoli. Il nove volte campione del mondo, infatti, ha deciso di ritirarsi, lasciando un vuoto immenso nel Circus dall’alto della sua carriera letteralmente leggendaria. Anche senza il nativo di Patti, tuttavia, la MXGP potrà godere di luce riflessa. Il livello, come si è visto nell’incredibile 2021 che abbiamo vissuto, è altissimo ed i candidati al titolo non mancheranno, tra grandi conferme e giovani promesse smaniose di sbocciare. Iniziamo con Jeffrey Herlings. Il campione in carica è prontissimo a rimettere in palio il suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con il Gran Premio di Gran Bretagna sul consueto tracciato di Matterley Basin prenderà il via, nel corso del prossimo weekend, il. Si tratta della edizione numero 66 della classe regina dele, soprattutto, la prima del post-Tony Cairoli. Il nove volte campione del mondo, infatti, ha deciso di ritirarsi, lasciando un vuoto immenso nel Circus dall’alto della sua carriera letteralmente leggendaria. Anche senza il nativo di Patti, tuttavia, lapotrà godere di luce riflessa. Il livello, come si è visto nell’incredibile 2021 che abbiamo vissuto, è altissimo ed i candidati al titolo non mancheranno, tra grandi conferme e giovani promesse smaniose di sbocciare. Iniziamo con Jeffrey. Il campione in carica è prontissimo a rimettere in palio il suo ...

