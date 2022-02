I detriti dei satelliti Starlink di SpaceX piovono su Porto Rico (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scorsa settimana, SpaceX ha lanciato in orbita altri quarantanove satelliti Starlink. E fin qui, tutto più o meno regolare. Infatti, la società di Elon Musk ha già messo in orbita quasi duemila satelliti a banda larga, e vuole arrivare a piazzarne almeno quarantamila. Ciò che non sembra tanto regolare è la tempesta geomagnetica che ha fatto piombare fuori dall’orbita molte di queste apparecchiature. Sono già emersi dei filmati che mostrano la caduta di uno dei satelliti: i detriti bruciano come stelle cadenti nei cieli di Porto Rico. detriti Starlink (SpaceX) – curiosauro.it Stelle cadenti a Porto Rico: la caduta del satellite Starlink Una ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scorsa settimana,ha lanciato in orbita altri quarantanove. E fin qui, tutto più o meno regolare. Infatti, la società di Elon Musk ha già messo in orbita quasi duemilaa banda larga, e vuole arrivare a piazzarne almeno quarantamila. Ciò che non sembra tanto regolare è la tempesta geomagnetica che ha fatto piombare fuori dall’orbita molte di queste apparecchiature. Sono già emersi dei filmati che mostrano la caduta di uno dei: ibruciano come stelle cadenti nei cieli di) – curiosauro.it Stelle cadenti a: la caduta del satelliteUna ...

