Gruppo Volkswagen - Cavallo torna allattacco: nel mirino Wofsburg, chip e Cina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Daniela Cavallo continua a pungolare la dirigenza della Volkswagen lanciando nuove, pesanti accuse e mettendo sul tavolo precise richieste. Durante una riunione sindacale dello stabilimento di Wolfsburg, il presidente del consiglio di fabbrica del Gruppo ha infatti messo ancora una volta nel mirino la gestione della crisi dei semiconduttori e della fabbrica sassone, per la quale ha chiesto espressamente l'assegnazione del progetto Trinity. Le accuse su Wolfsburg. Le nuove accuse arrivano a poche settimane dallo scontro con l'amministratore delegato Herbert Diess, che ha perfino messo in pericolo la permanenza del dirigente bavarese al timone del Gruppo Volkswagen. Le tensioni sono rientrate anche grazie al lavoro diplomatico del presidente Hans-Dieter Poetsch, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Volkswagen Crash Test Euro NCAP 2022 Nuova valutazione della sicurezza dei 19 commerciali leggeri più diffusi in Europa Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano - gli altri veicoli del gruppo Stellantis, con i quali ...anche le dotazioni di sicurezza dei due modelli Ford - Transit e Transit Custom " del Volkswagen ...

Un oggetto per ricchi: l'auto elettrica resterà questo? Grandi costruttori come Volkswagen e soprattutto Renault sostengono che nel 2025 si arriverà al ... sono pochissime: la 500, la Smart, la Twingo e la Spring del Gruppo Renault e poco altro. Il motivo? ...

Gruppo Volkswagen, Cavallo torna all’attacco: nel mirino Wofsburg, chip e Cina - Quattroruote.it Quattroruote Volkswagen, si decide per Wolfsburg 2. "I prossimi mesi saranno difficili, ma continueremo ad essere lo stabilimento leader per tutto il gruppo Volkswagen qui a Wolfsburg. È qui che stabiliamo la direzione dell'azienda", ha detto ancora ...

Cavallo torna all’attacco: nel mirino Wofsburg, chip e Cina Daniela Cavallo continua a pungolare la dirigenza della Volkswagen lanciando nuove, pesanti accuse e mettendo sul tavolo precise richieste. Durante una riunione sindacale dello stabilimento di ...

