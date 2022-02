Fedele: “C’è un solo motivo che annullerebbe il contratto di Insigne al Toronto!” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Enrico Fedele, dirigente, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” a Radio Marte svelando una situazione che annullerebbe il pre-contratto firmato da Lorenzo Insigne con il Toronto. Queste le sue parole: “Insigne in questo momento della stagione è poco motivato e questo lo porta a essere meno brillante. Ma la qualità in questa squadra se non lo danno lui, Zielinski o Fabian Ruiz, chi la dà?“ Osimhen o Abraham? “Mi chiedete se preferisco Osimhen o Abraham ma è una scelta difficile, i due calciatori sono sullo stesso livello. C’è un altro attaccante che mi piace molto e sicuramnte preferisco ai due: è Rafael Leao del Milan.“ Calciomercato Napoli Insigne Toronto (Getty Images) contratto Insigne-Toronto annullato? “Il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Enrico, dirigente, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” a Radio Marte svelando una situazione cheil pre-firmato da Lorenzocon il Toronto. Queste le sue parole: “in questo momento della stagione è poco motivato e questo lo porta a essere meno brillante. Ma la qualità in questa squadra se non lo danno lui, Zielinski o Fabian Ruiz, chi la dà?“ Osimhen o Abraham? “Mi chiedete se preferisco Osimhen o Abraham ma è una scelta difficile, i due calciatori sono sullo stesso livello. C’è un altro attaccante che mi piace molto e sicuramnte preferisco ai due: è Rafael Leao del Milan.“ Calciomercato NapoliToronto (Getty Images)-Toronto annullato? “Il ...

