Elisabetta Canalis e lo spot ‘La mia Liguria’: ecco quanto ha guadagnato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Polemiche in arrivo per il compenso di Elisabetta Canalis dopo lo spot sulla Liguria al Festival di Sanremo. Cifra da capogiro per la show girl sarda. Durante la settimana sanremese,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Polemiche in arrivo per il compenso didopo losulla Liguria al Festival di Sanremo. Cifra da capogiro per la show girl sarda. Durante la settimana sanremese,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi d… - Marceli91113868 : RT @franco67238399: Elisabetta Canalis,polemiche per lo spot sulla Liguria: 'Pagata 100mila euro' Ma quale spot pubblicitario,soldi persi… - RadioDueLaghi : Il Governatore Giovanni Toti ha rivelato il compenso ricevuto da Elisabetta Canalis per lo spot La Mia Liguria, gir… - marianodacasteo : RT @fanpage: Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi da Los Angel… - ginugiola : RT @VanityFairIt: Lo spot della regione Liguria trasmesso durante il Festival di Sanremo con protagonista la showgirl sarda è costato 100mi… -